"Nu vrem un director politic"

Un protest spontan s-a declansat miercuri, 15 februarie, la Fabrica de Pulberi din Fagaras, subsidiara Romarm. La ora 10.00, peste o suta de angajati ai societatii au incetat lucrul si au iesit in fata portii firmei, nemultumiti de faptul ca directorul in functie, inginer Monica Vlad, va fi inlocuit de un nou sef. Salariatii spun ca directorul nou, numit politic, nu are cunostinte in domeniu. Este vorba de fostul sef al SRI Fagaras, Dorin Barghisan, pensionar, sustinut in functie de ministrul ... citeste toata stirea