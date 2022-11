"Nu zaharul este problema"

Fibromul uterin este o afectiune frecventa. Foarte multe femei au fibrom uterin, iar simptomele sunt variate. "In primul rand, o menstruatie abundenta si dureroasa, o presiune in burta cu urinat frecvent, cu disconfort sau infertilitatea", spune medicul Rares Nechifor.Inainte de a discuta despre tratament, este bine de stiut ca aceste fibroame sunt, de fapt, niste tumori care nu ar trebui sa ne sperie. In primul rand, este bine de stiut ca nu este cancer si ca nici nu se transforma in cancer. ... citeste toata stirea