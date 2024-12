Nuiaua a fost par de Mos Nicolae

Vineri, 6 decembrie, in ziua lui Mos Nicolae, doua cazuri de violenta domestica au fost reclamate la 112.Primul a venit de la Sacele: "la adresa femeiei politistii au stabilit ca, in timp ce aceasta se afla in locuinta, actualul concubin, care se afla in stare de ebrietate, pe fondul unor acte de gelozie, i-a adus amenintari cu acte de violenta, ceea ce a facut ca femia sa aiba o stare de temere fata de ... citește toată știrea