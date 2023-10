Presedintele CNAS, Andrei Baciu, a transmis miercuri, 11 octombrie, ca intr-un interval de 5 ani, din 2018 pana in 2022, numarul de pacienti diabetici a crescut cu o treime, de la 860.558 la 1.121.651."Stiati ca, la sfarsitul primului trimestru al acestui an, existau 1.028.227 asigurati inclusi in programul national de diabet zaharat si 17.762 in programul national de boli cardiovasculare? Cum combatem aceasta tendinta? Prin preventie! In cazul diabetului, depistarea timpurie se face intr-un ... citeste toata stirea