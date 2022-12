Numarul adaposturilor civile din Romania. Cati oameni ar avea loc in buncarele din judetul Brasov

Info Sud-Est a inventariat, in exclusivitate, numarul adaposturilor civile din Romania si a facut o analiza capacitatea acestora si procentul de persoane care se pot adaposti in buncarele din municipii si judete.Sub 3% din romani incap in adaposturile de protectie civila in cazul unui dezastru, conform informatiilor colectate de Info Sud-Est de la toate inspectoratele pentru situatii de urgenta din tara.De asemenea, conform datelor stranse de la primarii, in medie, 4,8% din populatia ... citeste toata stirea