Conf. Dr. Florina Rad, medic primar in psihiatrie pediatrica la Spitalul Obregia din Capitala, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca dupa pandemie procentul adolescentilor diagnosticati cu tulburari din sfera emotionala a crescut foarte mult, de la in jur de 10% inainte de pandemie la 30-40% internari pe an, dupa aceasta perioada.Este vorba in cazul lor inclusiv de comportamente autovatamatoare, in fiecare garda de la Spitalul Obregia din Capitala existand cel putin 2 sau 3 astfel de ... citeste toata stirea