Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale, in scadere

Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in primul trimestru din acest an a ajuns la 7.422, in scadere cu 7,2% fata de trimestrul I din 2023, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).Astfel, au fost inregistrate scaderi in regiunile de dezvoltare: Centru (-331 autorizatii), Nord-Vest (-157), Sud-Muntenia (-75), Sud-Est (-35), ... citește toată știrea