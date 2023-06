Numarul autoturismelor produse in Romania, in primele cinci luni ale acestui an, a crescut cu 5,4% fata de acelasi interval din 2022, pana la 227.760 de unitati, arata datele publicate, luni, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).Potrivit sursei citate, raportat la perioada de analizata, din totalul autoturismelor produse pe plan local, 147.295 de ... citeste toata stirea