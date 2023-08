Peste 10.300 de pensii speciale au fost raportate luna trecuta in Romania. Cea mai mare pensie este de peste 21.000 de lei lunar.Numarul persoanelor beneficiare de pensii speciale creste alarmant, ajungand la 10.310 in luna iulie. In perioada cuprinsa intre decembrie anului trecut si iulie 2023, numarul acestora a crescut cu aproximativ 400.In luna decembrie a anului 2022, numarul beneficiarilor pensiilor de serviciu a fost de 9.950, cei mai multi dintre ... citeste toata stirea