Numarul bugetarilor trece in premiera de 1,3 milioane de angajati, dupa 15 ani

Numarul bugetarilor trece pragul de 1,3 milioane de posturi ocupate pentru prima data in 15 ani.Numarul bugetarilor a trecut in premiera de 1,3 milioane de persoane in luna octombrie, pentru prima data in ultimii 15 ani, arata cele mai recente date publicate de Ministerul Finantelor, potrivit Economedia.ro.Ultima data cand sectorul public s-a mai situat peste 1,3 milioane a fost in anul 2009. Cresterea numarului de bugetari vine in ciuda promisiunilor Guvernului ca aparatul bugetar va fi ... citește toată știrea