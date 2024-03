Numarul de autorizatii de construire pentru cladiri de locuinte a scazut cu aproape 6% in primele doua luni ale anului

In luna februarie 2024, s-au eliberat 2556 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 39,7%, fata de luna ianuarie 2024 si in scadere cu 0,6%, fata de luna februarie 2023. In primele doua luni ale anului s-au eliberat 4385 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 5,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Februarie 2024 comparativ cu ianuarie 2024In luna februarie 2024 s-au eliberat 2556 autorizatii de construire pentru cladiri ... citește toată știrea