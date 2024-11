Numarul de cazari turistice a crescut in acest an cu 4,2%, fata de 2023

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, au insumat 11,153 milioane persoane, in crestere cu 4,2% fata de perioada similara din 2023, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 83,5%, ... citește toată știrea