Volumul lucrarilor de constructii a crescut in primele trei luni ale anului, fata de perioada similara din 2022, ca serie bruta cu 12,7%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 12,5%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In luna martie 2023, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de luna februarie 2023 ca serie bruta cu 42,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de ... citeste toata stirea