In primul semestru din acest an au fost date in folosinta 32.077 locuinte, in scadere cu 494 locuinte, fata de semestrul I 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica.Pe medii de rezidenta, in semestrul I 2023, cele mai multe locuinte au fost date in folosinta in mediul urban, ca pondere reprezentand 62,8% din total. Repartitia pe surse de finantare a locuintelor terminate releva faptul ca, in semestrul I 2023, fata de semestrul I 2022, a scazut numarul locuintelor ... citeste toata stirea