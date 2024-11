Numarul de locuri de munca vacante din Romania s-a apropiat de 40.000 in trimestrul III

In trimestrul III 2024, numarul locurilor de munca vacante a fost 39.900, in crestere cu 5.400 fata de trimestrul anterior, arata datele Institutului National de Statistica. Rata locurilor de munca vacante1 estimata pentru trimestrul III 2024 a fost 0,78%, in crestere cu 0,11 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2023, numarul locurilor de munca vacante a scazut usor (cu 100), iar rata locurilor de munca vacante a ramas constanta.In ... citește toată știrea