Numarul femeilor care au murit in timpul sarcinii sau dupa ce au nascut a crescut considerabil, in ultimii ani

Dupa doi ani de scadere, mortalitatea materna a crescut considerabil in Romania, in 2020 si 2021, perioada care coincide cu pandemia de COVID-19, transmite News.ro.Astfel, numarul femeilor care au murit in timpul sarcinii sau dupa ce au dat nastere a crescut exponential in anul 2021, de la 32 decese in 2020 la 51 anul urmator, o crestere alarmanta de 60%, arata datele INS.In 2018 si 2019, mortalitatea materna a fost in scadere, cu 18, respectiv 20 de decese. In acest context, Organizatia ... citeste toata stirea