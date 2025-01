Numarul imigrantilor romani in Spania a scazut cu 30% intr-un deceniu

Comunitatea romaneasca din Spania, candva cea mai mare comunitate straina din tara, este in scadere semnificativa. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INE) raportate de ABC, numarul cetatenilor romani a scazut de la un varf de 897 de mii in 2012, la 627 de mii in 2022, o scadere de 30%. Aceasta scadere reflecta o realitate ce arata ca Spania nu mai este paradisul muncii, care a atras sute de mii de persoane, in urma cu doua decenii, potrivit Rador Radio Romania.Perceptia ca ... citește toată știrea