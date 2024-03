Numarul infectiilor respiratorii, in scadere, in ultima saptamana

Incidenta infectiilor respiratorii in saptamana 19 - 25 februarie a avut un trend descrescator fata de saptamana anterioara si s-a situat sub nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane, iar activitatea gripala a avut o intensitate medie, raspandirea geografica a circulatiei virusurilor gripale mentinandu-se la nivelul intregii tari, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica.Potrivit sursei citate, in aceasta perioada, patru persoane au ... citește toată știrea