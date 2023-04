Angajatorii din sectoarele cu activitate specifica verii au inceput sa isi mareasca echipele, desi mai sunt aproape doua luni pana la inceperea oficiala a sezonului estival, astfel ca in HoReCa si turism numarul de oferte a crescut cu 25% in aprilie fata de inceputul anului, potrivit datelor oferite de o platforma de recrutare, relateaza Agerpres.In crestere este si numarul de locuri de munca din vanzari si constructii, fiind cu 15%, respectiv 17% mai multe decat in ianuarie."HoReCa si ... citeste toata stirea