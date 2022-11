Locurile de munca "remote" raman in preferintele romanilor, iar in acest an ponderea cautarilor pentru aceasta categorie a fost de 13,1% din total, numarul acestora fiind cu 25% mai mare decat in 2021, reiese dintr-o analiza realizata de o platforma de recrutare online, relateaza Agerpres."Un loc important il ocupa in continuare locurile ce permit munca de acasa, acestea adunand nu doar un numar mare de ... citeste toata stirea