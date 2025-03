Numarul mamelor, in scadere accelerata, in Brasov: 1 din 5 femei nu are copii

In 2011, numarul de nou-nascuti in Romania a scazut pentru prima data sub 200.000. In doar 13 ani, pana in 2024, acesta s-a redus la sub 150.000, arata o analiza realizata de portalul ClubulCopiilor.ro. Pe scurt, femeile amana tot mai mult momentul maternitatii sau aleg sa nu devina mame. Brasovul se inscrie in acelasi trend national.Mama dupa 30-35 de ani. Sau mai tarziuDaca in trecut, multe nasteri aveau loc la varste fragede, in prezent, multe femei aleg sa aiba copii dupa 30 de ani, iar ... citește toată știrea