Numarul maxim al cotelor de interventie in cazul ursului brun va fi, in acest an, de 140 de exemplare, jumatate din cota anuala acordata inainte de anul 2016, a anuntat vineri, intr-un comunicat, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP).Ministerul de resort a elaborat proiectul de Ordin al ministrului Mediului, Apelor si Padurilor pentru stabilirea nivelului maxim de interventie si preventie, ... citeste toata stirea