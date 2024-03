Numarul persoanelor angajate a crescut cu 1,2% in UE anul trecut

Numarul persoanelor angajate a crescut cu 0,3% in zona euro si cu 0,2% in UE in trimestrul al patrulea din 2023, comparativ cu trimestrul anterior. In trimestrul al treilea din 2023, ocuparea fortei de munca crescuse cu 0,2% in ambele zone.Comparativ cu acelasi trimestru al anului precedent, ocuparea fortei de munca a crescut cu 1,2% in zona euro si cu 1,0% in UE in trimestrul IV 2023, dupa +1,4% in zona euro si +1,2% ... citește toată știrea