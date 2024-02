Numarul persoanelor decedate in decembrie 2023 in Romania, aproape dublu decat cel al nou-nascutilor

Sporul natural in Romania s-a mentinut negativ (-10.486) in luna decembrie 2023, numarul persoanelor decedate fiind aproape dublu decat cel al nascutilor-vii, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).In ultima luna din 2023, s-au nascut 11.431 de copii, in scadere cu 539 (-4,5%) fata de noiembrie 2023. Numarul deceselor inregistrate in decembrie 2023 a fost de 21.917 (11.477 de persoane de sex masculin si 10.440 de persoane de sex feminin), in plus cu 2.077 de ... citește toată știrea