In peste 50 de licee, niciun candidat de la Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, nu a promovat examenul, potrivit platformei bacplus.ro. Spre deosebire de anul trecut, numarul loc a crescut.In judetele Buzau si Constanta sunt cate 4 unitati de invatamant nuci macar un promovat la BAC 2023. In judetele Alba, Ialomita, Satu-Mare si Harghita sunt cate 3 licee fara niciun promovat.Cate doua licee fara niciun promovat sunt in urmatoarele judete: Salaj; Timis; Galati; Olt; Teleorman, Gorj; ... citeste toata stirea