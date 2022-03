Numerele de urgenta 112 si 119 sunt accesibile si in limba ucraineana

Numarul unic de urgenta 112 si linia speciala destinata copiilor, 119, sunt acum disponibile pentru a prelua apeluri si in limba ucraineana.Autoritatile romane anunta ca cetatenii fugiti din calea bombardamentelor pot suna in tara noastra la 112 si 119, cel din urma pentru raportarea cazurilor de abuz asupra copiilor. Vor primi sprijin in limba ucraineana.Madalina Turza, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie a declarat ca la nivelul grupului de ... citeste toata stirea