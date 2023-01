"Nunta lui Figaro", in memoria lui Carmen Dobrescu

Sambata, 28 ianuarie 2023, de la ora 18.30, in Sala Operei Brasov, va invitam sa urmariti spectacolul cu opera "Nunta lui Figaro" de Wolfgang Amadeus Mozart, un spectacol in memoriam Carmen Dobrescu, regizor si fost director al Operei Brasov, decedata in decembrie anul trecut.Nascuta in 10 iulie 1933, in Giurgiu, Carmen Dobrescu a fost in doua randuri director si regizor al Operei Brasov, prima data intre 1979 si 1984, iar a doua oara din 1993 pana in 2000. Regizoarea a realizat un numar ... citeste toata stirea