Nunti "alterate" la Sambata de Sus, incheiate cu oameni la spital si cu dosar penal

Sambata, 17 septembrie, doua perechi de miri, care au ales sa petreaca alaturi de invitatii lor la un complex turistic din Sambata de Sus au avut o nunta de neuitat, din nefericire, nu in sensul bun. Mai multi invitati s-au ales cu o toxiinfectie alimentara, astfel ca muzica lautarilor a fost acompaniata de sirenele salvarilor noaptrea trecuta.Se pare ca in respectivul local erau doua nunti in desfasurare, una cu 100 de participanti, cealalta cu 250. Din acestia, 14 participanti au fost ... citeste toata stirea