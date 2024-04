Nutritionist: Soia, o sursa vegetala foarte buna de proteine si antioxidanti

Boabele de soia sunt o sursa importanta de proteina vegetala. Pe langa continutul ridicat de proteina, ele ofera si beneficii in ceea ce priveste reducerea riscului de cancer si imbunatatirea simptomelor cauzate de menopauza. Originare din Asia, ele sunt cultivate astazi in mare parte in Asia, in America de Nord si de Sud, dar si alte regiuni. In Asia, boabele sunt consumate intregi, in timp ce in tarile din Vest sunt preferate variantele mult mai procesate. Printre produsele obtinute din soia, ... citește toată știrea