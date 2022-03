Miercuri, 2 martie, in jurul orei 16.20, politistii din Ghimbav au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 45 ani, cu privire la faptul ca fostul sau concubin ar fi agresat-o fizic si ar fi amenintat-o cu acte de violenta, creandu-i o stare de temere.La fata locului, faptele s-au confirmat, iar politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 38 ani, a ... citeste toata stirea