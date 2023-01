O biserica monument din Ghimbav intra in restaurare

Biserica "Sfanta Treime" din Ghimbav, cladire inclusa pe lista monumentelor istorice va intra in restaurare. Anuntul a fost facut de primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra, dupa ce a semnat un contract de finantare cu preotul paroh al lacasului al Bisericii, Ciprian Balint."Dupa mult timp, dupa proceduri costisitoare, am reusit sa semnam prima parte a contractului de finantare in valoare de 900.000 lei pentru restaurarea bisericii vechi. In urma studiului de fezabilitate pentru restaurare ... citeste toata stirea