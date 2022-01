In data de 7 ianuarie 2022, politisti din cadrul Politiei Statiunii Bran au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Zarnesti pe numele unei femei, in varsta de 41 ani din localitatea Bran.Femeia a fost condamnata la o pedeapsa de 7 luni ... citeste toata stirea