O brasoveanca de 81 de ani a chemat politistii de frica sotului agresiv

La data de 25 februarie, Politia Municipiului Brasov - Sectia 1 Politie a fost sesizata de catre o femeie, in varsta de 81 ani, din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca sotul sau i-a adresat amenintari. Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca in timp ce se aflau la domiciliul comun din municipiul Brasov, barbatul in cauza, pe fondul unor discutii contradictorii, le-ar fi adresat amenintari cu acte de violenta, atat sotiei sale, cat si fiicei acesteia, in ... citeste toata stirea