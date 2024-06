O brasoveanca ne invita la "clubul de carte"

O initiativa culturala inedita va fi pusa in aplicare vineri, 21 iunie, odata cu prima editie a evenimentului "Clubul de carte *Prometeus*". Acesta se va desfasura incepand cu ora 18:00, in spatiul situat in Brasov, pe strada Michael Weiss, nr. 39, unde iubitorii de lectura sunt invitati sa-si impartaseasca pasiunea comuna.Organizatoarea evenimentului este Simona Nicoleta Mangu, scriitoare, cititoare pasionata, profesor ca vocatie, actrita si terapeut holistic. "Proza umoristica in literatura ... citește toată știrea