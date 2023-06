O brasoveanca a fost selectata la participe, timp de un an, la un experiment NASA, intr-o capsula care va replica existenta umana pe planeta Marte. Irina Anca Selariu va fi inclusa in echipa de cercetatori NASA, care are de studiat cum ar putea decurge colonizarea planetei Marte. Matusa Irinei, Elena Belloiu, care a sprijinit-o in parcursul sau, a povestit la Euronews Romania despre rolul Irinei in echipa de cercetatori care se vor pregati timp de 1 an in capsula NASA."Sunt 4 membri ai ... citeste toata stirea