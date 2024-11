O bucuresteanca de peste 60 de ani, condamnata la 11 ani de inchisoare pentru trafic de droguri. "Mi-am crescut copiii vanzand droguri"

Unei sexagenare condamnata pentru trafic de droguri i-a fost scazuta pedeapsa la Curtea de Apel, considerandu-se ca in ultimele 6 luni nu a vandut decat putin peste 23 de grame de heroina, astfel ca fapta nu ar reprezenta o "gravitate concreta", relateaza Ziarul de Iasi. Femeia a marturisti in instanta ca si-a crescut copiii prin vanzarea de droguri.Bucuresteanca din Ferentari, Pisica a fost condamnata pentru prima oara pentru trafic de droguri in 2011. In cursul anului trecut, ea isi mutase ... citește toată știrea