Inchiderea celei de-a 145-a stagiuni a Filarmonicii Brasov va sta sub semnul muzicii usoare. "O istorie simfonica a muzicii usoare romanesti" este propunerea artistilor in 15 si 16 iunie, de la ora 19.Maestrul Andrei Tudor, recunoscut pentru proiectele sale de mare anvergura in domeniul muzicii usoare, va fi cel care va conduce concertul. Alaturi de el, pe scena Salii Patria vor fi protagonistii de seama: talentata Monica Anghel, baritonul Florin Estefan si tenorii Eusebiu Hutan, Cristian ... citeste toata stirea