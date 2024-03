O carte inscrisa in randul recordurilor nationale va fi lansata la Brasov

In luna femeii, brasoveanca Mirela Petcu ii invita pe brasoveni la o lansare speciala, o carte despre feminitate. "Inocenta feminitatii" este una dintre cartile inscrise in lista recordurilor nationale prin intermediul unui eveniment, desfasurat luna trecuta in capitala, care a reunit lansarea colectiva a 46 de volume scrise de tot atatia autori proveniti din Romania si Republica Moldova."Pentru ca luna martie este luna femeii, va invit sa celebram femeia si feminitatea. Cartea este un ghid ... citește toată știrea