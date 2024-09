O casa din judetul Sibiu a fost vizitata de 30.000 de persoane in acest an

La inceputul lunii septembrie Casuta Boierului Ilie de la Cisnadioara, judetul Sibiu, a aniversat un an de la deschidere. Ineditul obiectiv turistic a fost vizitat in acest timp de aproximativ 30.000 de turisti, antreprenorul Emil Ilie Bratu, proprietarul casutei, declarand pentru Turnul Sfatului ca este foarte multumit si deja are planuri de extindere."Oamenii nu vin doar pentru casuta, ci pentru curte, ... citește toată știrea