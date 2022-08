O "cazarma" noua pe Mihai Viteazul

O parte dintre vechile cladiri nefunctionale si degradate ale Academiei Fortelor Aeriene Henri Coanda din Brasov, de pe strada Mihai Viteazul, ar urma sa fie demolate, iar in locul acestora sa fie construit un nou pavilion, care sa aiba atat sali de clasa si laboratoare, cat si spatii de cazare pentru studenti.Investitia este estimata la suma de 56.926.476,38 lei fara TVA, respectiv 67.742.506,89 lei cu TVA, iar in prezent este in curs de derulare licitatia pentru proiectarea si executia ... citeste toata stirea