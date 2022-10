O combinata virala

O combinatie intre SARS-CoV-2 si virusul gripal este posibil sa circule in aceasta iarna, a afirmat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intr-un interviu pentru Europa FM. "Ceea ce poate sa ne puna in dificultate este o combinatie intre continuarea evolutiei cu SARS-CoV-2 si o combinatie cu virusul gripal care e posibil sa circule in acest an mai intens, avem exemplul emisferei sudice, iarna care tocmai s-a incheiat in emisfera sudica a adus un numar mult mai mare de cazuri. ... citeste toata stirea