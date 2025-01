O cometa rara, vizibila pentru prima data in ultimii 160.000 de ani

O cometa rara poate fi vizibila pentru prima data in 160.000 de ani.O cometa stralucitoare ar putea fi vizibila pe cerul din intreaga lume in urmatoarele zile, pentru prima data in 160.000 de ani, relateaza BBC, potrivit News.ro.NASA a declarat ca stralucirea viitoare a unei comete este "de notorietate" greu de prezis, dar ca cometa C/2024 G3 (Atlas) ar putea ramane suficient de stralucitoare pentru a fi vazuta cu ochiul liber.Luni, cometa a fost la periheliu, ... citește toată știrea