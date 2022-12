Politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras - Biroul de Investigatii Criminale efectueaza activitati de cautare a unei tinere, in varsta de 13 ani, care la data de 29 decembrie 2022, in jurul orei14,00 a plecat voluntar de la domiciliul sau situat in municipiul Fagaras si nu a revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,65 m, constitutie atletica, par brunet, lung, prins in ... citeste toata stirea