O noua cresa pentru 40 de copii va fi construita in comuna Bran, anunta Ministerul Dezvoltarii.Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a aprobat finantarea a inca 24 crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul guvernamental de construire de crese "Sfanta Ana", a anuntat, marti, ministrul Cseke Attila.Potrivit unui comunicat al MDLPA cu aceste unitati de invatamant anteprescolar, Ministerul Dezvoltarii finanteaza, pana in prezent, in ... citeste toata stirea