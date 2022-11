O cruce pe DN11, una si pe DN12

Aparent fara cauza: vreme buna, carosabil uscatUn grav accident rutier s-a petrecut miercuri, 16 noiembrie, in cursul diminetii, pe DN12, in localitatea covasneana Micfalau (km 34+400). Conform Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, o betoniera a doborat un stalp de electricitate pe carosabil. DRDP mentioneaza ca vizibilitatea era buna si carosabilul era uscat."La data de 16 noiembrie, in jurul orei 9.30 politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati despre ... citeste toata stirea