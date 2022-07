O cursa a sperantei: 1 km = 1 euro

Dupa doi ani de pandemie si doua editii online, Crosul HOSPICE Casa Sperantei "Alearga TU pentru EI" a adus sambata, 16 iulie, pe Aleea de sub Tampa, la start, peste 650 de alergatori de toate varstele. Au fost 5 tipuri diferite de curse, toate in beneficiul pacientilor ingrijiti de Hospice Casa Sperantei. Insa cea mai emotionanta si aplaudata a fost Cursa Sperantei, de 900 de metri, in care au participat doar pacienti HOSPICE Casa Sperantei."Ma simt tare bine. Fericita si invingatoare", ne-a ... citeste toata stirea