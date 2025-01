O data la 60 de ani: cine va avea noroc in dragoste si la bani

Anul Nou Chinezesc din 2025 va avea o semnificatie deosebita in cadrul ciclului zodiacal, fiind sub influenta Sarpelui de Lemn, un simbol al intelepciunii, intuitiei si reinnoirii. O data la 60 de ani, un animal (in acest caz, sarpele) se combina cu un element (precum lemnul), creand un an plin de energie distincta si trasaturi unice.Cei care au rabdare, gandire strategica si sunt deschisi sa adopte intelepciunea Sarpelui vor realiza ca pot inflori prin adaptarea la un ritm mai lent in toate ... citește toată știrea