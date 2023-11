Ziua Artileriei a fost sarbatorita vineri, 10 noiembrie, in garnizoana Ghimbav, cu o serie de concursuri militare. "Ursii Bruni", militarii Batalionului 206 Artilerie "General Mihail Lacatusu", au marcat astfel 180 de ani de la infiintarea armei artilerie.In cadrul aceluiasi eveniment, a avut loc si trecerea in rezerva a plutonierului adjutant Florentin Aldea. "In prezenta familiei, a ... citeste toata stirea