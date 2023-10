Cornel Constantin TURCESCU, Directorul General al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a primit astazi, 31 octombrie 2023, vizita de studiu a unei delegatii din Republica Moldova, in contextul pregatirii acesteia pentru aderarea la Uniunea Europeana si al sprijinului Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) acordat in cadrul Proiectelor "Raspunsul multidimensional la provocarile emergente in materie de securitate umana" si "Accelerarea Transformarii Digitale ... citeste toata stirea