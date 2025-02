O delegatie franceza de la Centrul ,,Getica" s-a intalnit cu primarul comunei Cincu. ,,Sunt interesati de activitatea comunei noastre" spune primarul Gheorghe Mirca

Conducerea Centrului National de Instruire Getica de la Poligonul Cincu se implica in comunitatea locala, iar periodic se intalneste cu Executivul de la UAT Cincu. O delegatie a militarilor francezi s-a aflat astazi, 24 februarie a.c., la Primaria Cincu unde a stat de vorba cu primarul comunei Gheorghe Mirca.,,In cursul acestei dimineti am primit o delegatie a militarilor francezi din Cincu. Am abordat in principal problema infrastructurii rutiere ( DJ 105 A ) precum si cea a infrastructurii ... citește toată știrea